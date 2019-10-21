Son Dakika Haberleri: Katar aşırı sıcaklarla mücadele için sokaklara klima yerleştiriyor
Son Dakika Dünya Katar aşırı sıcaklarla mücadele için sokaklara klima yerleştiriyor

Katar aşırı sıcaklarla mücadele için sokaklara klima yerleştiriyor

32 dakika önce

Dünya Kupası'na 2022 yılında ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, küresel ısınmanın etkilesiyle her yıl artan sıcaklıklarla mücadele etmek için sokaklara klima yerleştiriyor

Katar aşırı sıcaklarla mücadele için sokaklara klima yerleştiriyor, System.String[]

Dünya Kupası'na 2022 yılında ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, küresel ısınmanın etkisiyle her yıl artan sıcaklıklarla mücadele etmek için sokaklara klima yerleştiriyor.


Yaz aylarında sıcaklığın 46 Santigrat dereceyi bulduğu ülkede çoğu kapalı alanda dahi klima olmadan yaşamak mümkün değil. Buna ek olarak Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında stadyumlara da klima koyan Katar, yayaların yoğun bulunduğu açık alanlara da benzer uygulama yapacağını açıkladı.

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Katar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:03 
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