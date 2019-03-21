Son Dakika Haberleri: Katar Askeri Eğitim Kenti İnşa Etmeyi Planlıyor

Katar Askeri Eğitim Kenti İnşa Etmeyi Planlıyor

35 dakika önce

Katar Askeri Akademiler Kurulu Başkanı Hamed Bin Ahmed en-Naimi, ülkede askeri eğitim kenti inşa etmeyi planladıklarını açıkladı.

Katar Askeri Eğitim Kenti İnşa Etmeyi Planlıyor, System.String[]
Katar Askeri Akademiler Kurulu Başkanı Hamed Bin Ahmed en-Naimi, ülkede askeri eğitim kenti inşa etmeyi planladıklarını açıkladı.

Naimi, Savunma Bakanlığı'na bağlı bir dergiye verdiği röportajda, kurulacak askeri eğitim kentinde bütün askeri akademiler, enstitüler, merkezler ve diğer askeri eğitim kurumlarının yer alacağını belirtti.

Projenin Katar ordusuna nitelik olarak ivme kazandıracağını söyleyen Naimi, gelecekte de harp akademisi ve yüksek askeri bilimler akademisi ile orduya yüksek nitelikli insan kaynağı sağlayacak bir eğitim enstitüsü inşa etmeyi planladıklarını aktardı.

Katar silahlı kuvvetlerinin teçhizat, disiplin ve insan gücü olarak ciddi ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Naimi, söz konusu planlamaların ne aşamada olduğuna dair bilgi vermedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:28 Kaynak: AA

Katar, Güncel
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