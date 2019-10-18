Son Dakika Haberleri: Katar Başbakan Yardımcısı El Sani'yi kabul etti
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Katar Başbakan Yardımcısı El Sani'yi kabul etti

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yle görüşmesi sona erdi.

Katar Başbakan Yardımcısı El Sani'yi kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yle görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da yer aldığı kabul 17.15'de başladı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen görüşme 18.40'ta sona erdi.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:05 Kaynak: İHA
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