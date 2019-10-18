Katar Başbakan Yardımcısı El Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yle görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da yer aldığı kabul 17.15'de başladı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen görüşme 18.40'ta sona erdi.

(Oğuzcan Yazar/İHA)