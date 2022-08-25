Katar Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşıyla iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüştü

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve ABD ile ortak eylem planına geri dönüş müzakerelerindeki gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Al Sani'nin, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ABD ile ortak eylem planına geri dönüş müzakerelerindeki gelişmelerin gözden geçirildiği aktarıldı.

Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesinin, İran ve ABD'nin, tüm tarafların endişelerini dikkate alarak nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasına ve herkes için adil bir anlaşmaya varılmasına katkıda bulunacak bir uzlaşmaya varmalarını arzuladığını dile getirerek, bunun bölgedeki güvenlik ve istikrarın çıkarına olduğunu vurguladı.