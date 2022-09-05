Katar ve İran dışişleri bakanları nükleer anlaşma konusunu görüştü - Son Dakika
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Katar ve İran dışişleri bakanları nükleer anlaşma konusunu görüştü

05.09.2022 02:10
Katar ve İran dışişleri bakanları nükleer anlaşma konusunu görüştü

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefonda görüştü.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefonda görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve nükleer müzakerelere geri dönüşe dair konular ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesinin Tahran ile Washington arasında nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya katkı sağlayacak bir uzlaşıya ulaşılması arzusunda olduğunu belirterek, anlaşmanın tüm tarafların endişelerini giderici ve bölgenin istikrarı ve güvenlik çıkarlarına uygun olması gerektiğini vurguladı.

İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreci

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliği (AB) koordinatörlüğünde Viyana'da yapılan müzakereler, 8 Ağustos'ta sona ererken müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran daha olumlu işaretler vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, AB tarafından sunulan ve nükleer müzakerelerde nihai yol haritası olarak kabul edilen anlaşma taslağına ilişkin görüşlerini 15 Ağustos'ta AB'ye iletmiş ve taslak metne verdikleri yanıta karşılık ABD'nin cevabını beklediklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin taslak metne yönelik AB aracılığıyla İran'ın görüşlerine karşılık verdiklerini duyurmuş ancak ABD'nin yanıtının içeriği konusunda detay vermemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 2 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, taslak anlaşma metnine ABD'nin verdiği yanıtın Tahran tarafından çeşitli düzeylerde incelendiğini ve hazırlanan cevabın müzakerelerin koordinatörüne gönderildiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de yazılı açıklamasında, "İran'ın yanıtını aldığımızı teyit edebiliriz. Bunu inceliyoruz, yanıt vereceğiz ancak ne yazık ki yapıcı değil." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Katar, İran, Güncel, Son Dakika

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