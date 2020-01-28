Katar Başbakanı istifa etti - Son Dakika

Katar Başbakanı istifa etti
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Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır es-Sani istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır es-Sani istifa etti.
Katar Başbakanı istifa etti. Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Tani'nin, Başbakan Abdullah bin Nasır es-Sani'nin istifasını kabul ettiği açıklandı. Katar Emiri, Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz es-Sani'yi yeni başbakan olarak atadı. - DOHA
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