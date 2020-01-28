Katar Başbakanı istifa etti - Son Dakika

Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır es-Sani istifa etti.



Katar Başbakanı istifa etti. Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Tani'nin, Başbakan Abdullah bin Nasır es-Sani'nin istifasını kabul ettiği açıklandı. Katar Emiri, Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz es-Sani'yi yeni başbakan olarak atadı. - DOHA