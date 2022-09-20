Katar'ın kültürel mirası Meşeyrib Müzeleri'nde modern tarzda sergileniyor

Katar, başkent Doha'daki Meşeyrib Müzeleri ile mimari, şehircilik ve yaşam tarzı anlamında geçmişten bugüne modern bir köprü kuruyor.

Doha'da ulaşımı kolay bir noktada yer alan Meşeyrib Müzeleri, 2015'teki kuruluşundan bu yana Körfez bölgesinin kültürel ve turistik bir cazibe merkezi olarak hizmet veriyor.

Eski dönemlerdeki inci avcılığından başlayarak ülkenin ve bölgenin geçmişiyle ilgili zengin bilgilere yer verilen müzelerde, Katar'ın bilgi ve kültür alanlarında geldiği başat noktaya dikkat çekiliyor.

Dört "evden" oluşan modern müzeler

Meşeyrib Müzeleri, Doha'da şehrin akıllı ve sürdürülebilir biçimde yenilenmesini sağlamak üzere tasarlanmış ilk proje olarak geliştirildi.

Tarihi evlerin dönüştürülmesiyle inşa edilen dört evden oluşan Meşeyrib Müzelerinde Katar ve Körfez'de kölelik döneminin tarihini konu alan "Bin Celmud Evi", petrol dönemini aktaran "Şirket Evi", Katar'ın eski yaşam tarzı için "Rıdvani Evi" ve müzenin bulunduğu Meşeyrib bölgesini anlatan "Muhammed bin Casim Evi" bulunuyor.

Meşeyrib Müzeleri Pazarlama ve İletişim Müdürü Hafız Ali, AA muhabirine, müzelerin sıra dışı şekilde tasarlanan düzenine ve bölümlerine ilişkin bilgi verdi.

Müzelerdeki bölümlerin, ülkenin geçmişten bugüne kadar ulaştığı noktayı gösterdiğini belirten Ali, şunları söyledi:

"Burası, modern teknolojiyi kullanarak ziyaretçilere interaktif ekranlarda 8 dilde hikayeler anlatan ilk sosyal müze olarak Katar toplumunun kültürünü yansıtmada rol oynuyor. Dünyanın birçok yerinden gelen ziyaretçileri çeken müze, Katar toplumunun medeni imajını gözler önüne seriyor."

"Bin Celmud Evi"

Ali, ilk bölümde, dünya çapında kölelik olgusuyla mücadelede önemli bir rol oynayan dönemin konu alındığını söyledi.

Katarlı yetkili, bu bölümde, ziyaretçilerin insanlık tarihinde bir gezintiye çıktığını, eski kölelik sisteminin dönüşümü üzerinde düşündüğünü ifade etti.

Ali, Bin Celmud bölümünde ayrıca ziyaretçilere, insan ticaretiyle çeşitli şekillerde mücadele etme konusundaki kişisel görüşlerini ifade etme fırsatı da sunulduğunu aktardı.

"Şirket Evi"

"Şirket Evi"nin ise Katar'daki ilk petrol şirketinin merkez binası olduğunu kaydeden Ali, burada eski dönemlerde petrol sahalarında canla başla çalışan Katarlıların hikayelerinin anlatıldığını dile getirdi.

Ali, bu öncülerin, ülkelerini inşa etmek, çocukları ve aileleri için bir geçim kaynağı sağlamak adına ömürlerini harcadıklarını, petrolün bulunduğu dönemde Katar'ın büyüme yolundaki değişimine katkı sağlayan ilk isimler olduklarını kaydetti.

Bu bölümde, vatanları için daha iyi bir gelecek inşa etmek adına mücadele eden emekçiler tarafından yazılan mücadele hikayelerinin sergilendiğini aktaran Ali, bu hikayelerin, ülkenin kalkınması yolunda Katarlı gençlere, ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

"Rıdvani Evi"

Pazarlama ve İletişim Müdürü Ali, üçüncü müze olarak yer alan Rıdvani Evi'nin, 1920'lerde Doha'nın en eski mahallelerinden El-Cisra ile El-Meşeyreb arasında inşa edildiği bilgisini paylaştı.

Bu evin, Katarlı ailelerin eski yaşantısını gözler önüne serdiğini dile getiren Ali, ziyaretçilerin, bu dönemde öne çıkan cihazlar ya da aletlerle tanışabileceğini söyledi.

Bu bölümün ziyaretçilere ayrıca ülkede petrolün bulunması ve elektriğin kullanılmaya başlanmasıyla Katarlı ailelerin hayatında yaşanan dönüşüme ilişkin de fikir verdiğini ifade eden Ali, şunları söyledi:

"Rıdvani Evi'nde bir dizi arkeolog tarafından yürütülen kazılar, Doha şehir merkezinde yapılan ilk arkeolojik kazılar olarak kabul ediliyor. O dönemde yaşam şekline ilişkin bazı ipuçları veren bir dizi tarihi eser bulundu."

"Muhammed bin Casim Evi"

Ali, modern Katar'ın kurucusunun oğlu Muhammed bin Casim Al Sani tarafından inşa ettirilen son evin de geçmişten günümüze hikayeler aktardığını belirtti.

Katarlı yetkili, Muhammed bin Casim Evi'nin ziyaretçilere, Doha'nın mazisini ve orijinal mimarisini öğrenebilmeleri için tarihi bir çizelge sunduğunu kaydetti.

2022 Dünya Kupası'na hazırlık

Meşeyrib Müzeleri Yönetimi, FIFA 2022 Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçiler için de güzel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Katar'ın başlıca turistik ve kültürel destinasyonlarından biri haline geldiğini ifade eden Ali, "Dünya Kupası'na ve dünyanın her yerinden ziyaretçileri karşılamak için hazırlanıyoruz." dedi.

Ali, ziyaretçilere müze tanıtımı için özel programlar hazırlandığını belirterek, "Ayrıca ziyaretçilerin müzelerle ilgili bilgileri ana dillerinde dinlemeleri için 8 dilde özel bir platform hazırladık. Böylece bu yapıyı daha kolay tanıyacaklalar." ifadelerini kullandı.

Kültürel ve turistik cazibe merkezi

Doha'da 2015'teki açılışından bu yana ülke içinden ve Körfez bölgesinden binlerce ziyaretçinin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen turistlere ev sahipliği yapan Meşeyrib Müzeleri, ayrıca bilimsel ve tarihi çalışmalar yapan üniversite öğrencileri için de uğrak mekan oldu.

Müzeler, restore edilmiş binalar ve müzeye dahil edilen sergilerle Katar'daki ekonomik kalkınmadan önceki yaşamın çeşitli yönlerinin yakından öğrenilmesine olanak sağlıyor.

Bunun yanı sıra eğitim ve bilimsel programlar için özel bölümler içeren müzeler, turizm, eğlence, eğitim ve kültürü tek çatı altında toplayan kapsamlı bir destinasyona dönmüş durumda.

Meşeyrib Müzeleri ayrıca genç girişimcileri desteklemek ve kültürel hareketi canlandırmak için tam destek sağlıyor.

Toplumla bağlarını güçlendirmek adına ise üniversiteler ve okullar dahil olmak üzere akademik ve kültürel kurumlarla ortaklıklar kuran Meşeyrib Müzeleri'ndeki kütüphane de Katar Ulusal Kütüphanesindeki dijital verilere erişim imkanı sunuyor.

Toplumsal dayanışma

Meşeyrib Müzeleri'nde sergilenen içeriklerin temininde vatandaşlarla kurulan güçlü köprülerden istifade ediliyor.

Tarihin belgelenmesine güçlü şekilde katkı sağlayanlar arasında yer alan Katarlılar, anne-babalarından veya atalarından kalan tarihi eşyaları müzenin hizmetine sunmak üzere bağışladı.

Vatandaşların katkısı bununla da sınırlı kalmıyor. Meşeyrib Müzeleri, tarihe tanıklık etmiş yaşlıları kabul ederek, yeni nesiller için sosyal ve milli miraslarını belgeliyor.

Müzeler, ayrıca pek çok kurumla yapılan ortaklıklar sayesinde özel bilimsel sergiler ve konferansa ev sahipliği yapıyor.

Meşeyrib Müzeleri, ayrıca tarihi eserleri raflarına dahil etmeye devam ediyor.