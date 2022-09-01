Katar, bazı Körfez ülkeleriyle havacılık alanında iş birliği anlaşmalarına imza attı - Son Dakika
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Katar, bazı Körfez ülkeleriyle havacılık alanında iş birliği anlaşmalarına imza attı

01.09.2022 23:58
Katar, bazı Körfez ülkeleriyle havacılık alanında iş birliği anlaşmalarına imza attı

Katar, Basra Körfezi'nde kendisine komşu ülkeler Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Doha uçuş bilgi bölgesini (FIR) etkinleştirmek için operasyonel anlaşmalar imzaladı.

Katar, Basra Körfezi'nde kendisine komşu ülkeler Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Doha uçuş bilgi bölgesini (FIR) etkinleştirmek için operasyonel anlaşmalar imzaladı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Sivil Havacılık Otoritesi'nin, Doha FIR'ı Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE'deki uçuş bilgi bölgelerine bağlayacak operasyonel anlaşma yaptığı belirtildi.

Haberde, imzalanan anlaşmayla 8 Eylül 2022'de başlayacak olan Doha FIR'ın söz konusu ülkelerle operasyonel çalışmaları tamamlamış olacağına işaret edildi.

Haberde sözlerine yer verilen Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf Ahmed es-Suleyti, Doha uçuş bilgi bölgesini etkinleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Yeni havacılık süreçlerini başlatma ve havada uçakları bekletme bölgesinin kapasitesini artırmaya hazır olduklarına da dikkati çeken Suleyti, Katar'da sivil havacılık sektöründeki sistemleri geliştirme konusunda ciddi ilerlemeler kaydedildiğine vurgu yaptı.

Katar, nisan ayında da İran'la bu yönde havacılık iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

Katar Ulaştırma Bakanlığı, mart ayında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Doha FIR'ının kurulmaya başlanmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Basra Körfezi, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, bazı Körfez ülkeleriyle havacılık alanında iş birliği anlaşmalarına imza attı - Son Dakika

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