Yeni havacılık süreçlerini başlatma ve havada uçakları bekletme bölgesinin kapasitesini artırmaya hazır olduklarına da dikkati çeken Suleyti, Katar'da sivil havacılık sektöründeki sistemleri geliştirme konusunda ciddi ilerlemeler kaydedildiğine vurgu yaptı.

Haberde sözlerine yer verilen Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf Ahmed es-Suleyti, Doha uçuş bilgi bölgesini etkinleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Basra Körfezi, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katar, bazı Körfez ülkeleriyle havacılık alanında iş birliği anlaşmalarına imza attı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.