Katar: Batı Şeria'nın ilhakını kabul etmiyoruz, Filistin'e desteğe devam edeceğiz - Son Dakika

Katar: Batı Şeria'nın ilhakını kabul etmiyoruz, Filistin'e desteğe devam edeceğiz

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Batı Şeria topraklarını "ilhak" etmeyi öngören hiçbir İsrail girişimini kabul etmediklerini ve Filistin halkına yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Katar: Batı Şeria'nın ilhakını kabul etmiyoruz, Filistin'e desteğe devam edeceğiz, System.String[]

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Batı Şeria topraklarını "ilhak" etmeyi öngören hiçbir İsrail girişimini kabul etmediklerini ve Filistin halkına yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Al Sani, video konferans yoluyla düzenlenen "Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesi Bakanlar Toplantısı"na katıldı.

Konuşmasında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 30'unu "ilhak" planına işaret eden Al Sani, "İşgal altındaki Filistin topraklarının ilhak edilmesine yönelik hiçbir girişimi kabul etmiyoruz." dedi.

Bakan Al Sani, "Katar son 8 yılda Filistin halkına 1.2 milyar dolardan fazla destek sağladı ve bu yardımlar devam edecek." diye konuştu.

"Kovid-19'la mücadelede Filistin'e destek devam etmeli"

Katar'ın son dönemlerde ise Filistin'e 150 milyon dolarlık yardımda bulunduğunu dile getiren Al Sani, bu yardımların bir kısmının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için tahsis edildiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı, pandemi sürecinde Filistin halkına desteğin devam etmesinin önemine dikkati çekti.

"İşgalci İsrail uygulamaları nedeniyle bu sorun Filistin halkı için daha zor hale geldi." diyen Al Sani, salgın nedeniyle dünyada yaşanan ekonomik kriz gölgesinde bağışçı ülkelerin Filistin halkına sağladığı desteğin azalacağı konusundaki endişesini aktardı.

Bakan Al Sani, bağışçı ülkeleri, bunun barış ve istikrar fırsatlarını güçlendirmeye destek olacağını düşünerek Filistin halkına yönelik yardımlarına devam etmeye çağırdı.

İsrail'in "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

İsrail ve ABD'li yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar: Batı Şeria'nın ilhakını kabul etmiyoruz, Filistin'e desteğe devam edeceğiz - Son Dakika

Son Dakika

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