Katar, BM Terörle Mücadele Ofisine 3 yıl daha mali destek sağlayacak - Son Dakika

Katar, merkezi başkent Doha'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Ofisine 2024 yılı itibarıyla 3 yıl daha senelik 15 milyon dolar destekte bulunacağını duyurdu.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar ve BM Terörle Mücadele Ofisi, yıllık çalışmaları ele almak üzere bir panel düzenledi.

Panelin açılışında konuşan Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Said el-Merihi, ülkesinin terör ve radikalizmle mücadelede BM ve çeşitli uluslararası ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Katar'ın, başta terörle mücadele olmak üzere BM'nin çeşitli alanlarındaki faaliyetlerini desteklediğine dikkati çeken Merihi, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 16 Aralık 2018'de Katar ile BM Terörle Mücadele Ofisi arasında imzalanan katkıda bulunma anlaşması, iki taraf arasında uzun vadeli geniş bir ortaklığın çekirdeğini oluşturdu."

Söz konusu anlaşmanın Katar'ın BM Terörle Mücadele Ofisine 2019'dan 2023'e kadar destek sunmasını içerdiğini hatırlatan Merihi, yıllık 15 milyon dolar desteği bulan bu anlaşmayla ülkesinin, BM Ofisini finanse eden ülkelerin başında geldiğini aktardı.

Merihi, bunun aynı zamanda Katar'ın bölgesel ve uluslararası düzeyde terörle mücadeleye verdiği ehemmiyetin göstergesi olduğuna vurgu yaparak, ülkesinin BM Terörle Mücadele Ofisine 2024'ten 2026'ya kadar 3 yıl daha senelik 15 milyon dolar destek sağlayacağını ifade etti.