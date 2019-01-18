Katar, bu yıl 60 milyar $’lık yatırıma hazırlanıyor
20 dakika önce
Bu yıl 60 milyar dolarlık yatırıma hazırlanan Katar'a iş dünyasından yoğun ilgi. 29 Nisan-1 Mayıs 2019 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Project Qatar'a 60 Türk şirketi çıkarma yapacak.
Bu yıl 60 milyar dolarlık yatırıma hazırlanan Katar
'a iş dünyasından yoğun ilgi. 29 Nisan- 1 Mayıs
2019 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Project Qatar'a 60 Türk şirketi çıkarma yapacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:05
Bomba İddia: İşinden Olan Sabri, Eşinden de Oldu
Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti
E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu
Küf Hastalığı Soğan Fiyatlarını Yükseltince Hükümet Düğmeye Bastı: Fiyatı Yarı Yarıya Düşecek