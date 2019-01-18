Son Dakika Haberleri: Katar, bu yıl 60 milyar $’lık yatırıma hazırlanıyor

Katar, bu yıl 60 milyar $’lık yatırıma hazırlanıyor

20 dakika önce

Bu yıl 60 milyar dolarlık yatırıma hazırlanan Katar'a iş dünyasından yoğun ilgi. 29 Nisan-1 Mayıs 2019 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Project Qatar'a 60 Türk şirketi çıkarma yapacak.

Katar, bu yıl 60 milyar $’lık yatırıma hazırlanıyor, System.String[]
Bu yıl 60 milyar dolarlık yatırıma hazırlanan Katar'a iş dünyasından yoğun ilgi. 29 Nisan- 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Project Qatar'a 60 Türk şirketi çıkarma yapacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:05 

1 Mayıs, Katar, Ekonomi
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