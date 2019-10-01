Katar büyükelçisi al-shafi'den tff başkanı özdemir'e ziyaret

Katar
Büyükelçisi Salem
Mubarak Al-Shafi, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Başkanı Nihat Özdemir
'e ziyarette bulundu.
TFF'nin Riva
'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı
, başkan vekili Mehmet Baykan
, yönetim ve icra kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop
, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan, İsmail Erdem
, Nuri Akın, genel sekreter Kadir Kardaş ile Katar Büyükelçilik
Müsteşarı Fahad Al-Eıda ve Kuzu
Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
'su Özen Kuzu da yer aldı.
Başkan Nihat Özdemir ziyarette Katar'ın Ankara
Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi'ye A Milli Takım forması takdim etti. Büyükelçi Salem Mubarak Al-Shafi ve beraberindekiler ayrıca TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.