Katar Büyükelçisinden Denizli'ye ziyaret

Katar
'ın Ankara
Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, Denizli
Valisi Hasan Karahan'ı ziyaret etti.
Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi el-Şafi'nin, kentteki turizm bölgeleri hakkında bilgi almak ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Vali Karahan ile makamında görüştüğü belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen el-Şafi, Denizli'nin, Türkiye
'deki önemli turizm, ticaret ve sanayi şehirleri arasında yer aldığını kaydetti.
Büyükelçi el-Şafi, "Denizli ile Katar arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Vali Karahan ise Denizli'nin, sanayide yaptığı başarılı çalışmalarla örnek bir il olduğunu aktardı.
Özellikle termal turizm açısından potansiyele sahip olduklarını bildiren Karahan, şu ifadeleri kullandı:
"Denizli'nin yaklaşık yüzde 47'si ormanlık alanlarla kaplıdır. Coğrafyasının çeşitliliği nedeniyle doğa sporları, yamaç paraşütü ve kayak turizmi gibi birçok sportif faaliyet alanına sahip. Ulaşım açısından ülkemizin önemli turizm merkezlerine çok yakın. Birçok tarım ürününde ilk sıralarda yer alıyoruz. Jeotermal enerji yatırımları ve termal kaynağa dayalı fizik tedavi üniteleri mevcut. Denizli, tekstilin yanı sıra makine, metal gibi çok çeşitli sanayi kollarına sahip. Traverten mermer yönüyle dünyada sayılı bölgelerden biriyiz."