Katar büyüyen moda endüstrisi ile tasarımcılar için merkez haline geldi - Son Dakika
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Katar büyüyen moda endüstrisi ile tasarımcılar için merkez haline geldi

12.08.2022 09:43

Katar 365, ülkenin ilk moda okulundaki yepyeni yeteneklerden Doha'nın kalbindeki bir tasarım geliştirme merkezine kadar, gelecek neslin yenilikçi koleksiyonlarını ve Katar'ın bölgenin moda merkezi haline nasıl geldiğini keşfediyor.

Katar 365, ülkenin ilk moda okulundaki yepyeni yeteneklerden Doha'nın kalbindeki bir tasarım geliştirme merkezine kadar, gelecek neslin yenilikçi koleksiyonlarını ve Katar'ın bölgenin moda merkezi haline nasıl geldiğini keşfediyor.

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Kaynak: DailyMotion.com

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar büyüyen moda endüstrisi ile tasarımcılar için merkez haline geldi - Son Dakika

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