Katar 365, ülkenin ilk moda okulundaki yepyeni yeteneklerden Doha 'nın kalbindeki bir tasarım geliştirme merkezine kadar, gelecek neslin yenilikçi koleksiyonlarını ve Katar'ın bölgenin moda merkezi haline nasıl geldiğini keşfediyor.

Kaynak: DailyMotion.com

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katar büyüyen moda endüstrisi ile tasarımcılar için merkez haline geldi - Son Dakika

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