Katar, Cezayir'de Filistinli gruplar arasında sağlanan uzlaşıdan memnun

Katar, Filistinli grupların üzerinde uzlaştıkları "Cezayir Bildirisi"ni imzalamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Cezayir'in himayesinde, Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen ulusal uzlaşı konferansının olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, bildirinin, "Filistin'de ulusal birlik yolunda olumlu bir adım" olduğu belirtildi.

Katar'ın, siyasi ayrılığın bitirilmesi ve ulusal birliğin sağlanması için atılan tüm adımları desteklediği vurgulanan açıklamada, anlaşmazlıkları geride bırakmaları için Filistinli taraflar diyaloğa teşvik edildi.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın, Filistinli kardeşler arasında birlik ve ortaklık ruhunun sürmesi yönündeki beklentisi ifade edildi.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Filistin diyalog görüşmeleri 11 Ekim'de Cezayir'de başlamıştı.

Filistinli gruplar, dün üzerinde uzlaştıkları "Cezayir Bildirisi"ni törenle imzalamıştı.

Başkent Cezayir'in batısındaki Kongre Sarayı'nda düzenlenen törene 14 Filistinli grubun temsilcisi ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun katılmıştı.

Hamas lideri İsmail Heniyye başta olmak üzere 14 Filistinli grubun temsilcileri teker teker sahneye çıkarak, üzerinde anlaşmaya varılan Cezayir Bildirisi'nin metnine imza atmıştı.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için imzalanan Cezayir Bildirisi'nde, işgale karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulanıyor.