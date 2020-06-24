Katar Charity ve İHH, İdlib'de 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika

Katar Charity ve İHH, İdlib'de 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyor

Katarlı yardım kuruluşu Katar Charity ve İHH İnsani Yardım Vakfının, Suriye'nin İdlib ilindeki iç savaş mağduru siviller için sıcak yemek desteği amacıyla kurdukları aşevi faaliyete girdi.

Katarlı yardım kuruluşu Katar Charity ve İHH İnsani Yardım Vakfının, Suriye'nin İdlib ilindeki iç savaş mağduru siviller için sıcak yemek desteği amacıyla kurdukları aşevi faaliyete girdi.

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İdlib'deki aşevinde pişirilen 5 bin kişilik sıcak yemek, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak çadırlara sığınan sivillere her gün ulaştırılıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla dağıtımların devam edeceğini söyledi.

Tosun, birçok ailenin yemek pişirmek için gerekli gıda ve mutfak malzemesine sahip olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kamplarda yaşayan ailelere kendi yemeklerini pişirebilmeleri için gıda ve mutfak malzemesi desteği veriyoruz. Lakin bu yardımları alana kadar da onları yalnız bırakmıyor ve sıcak yemek dağıtımlarımızı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda Katar Charity ve İHH iş birliğiyle işletilen aşevinde günlük 5 bin kişilik sıcak yemek çıkartılıyor. Yemekleri her gün vakit kaybetmeden ailelere dağıtıyoruz. Desteklerinden ötürü Katar Charity kurumuna şükranlarımızı sunuyoruz."

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ülkede gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında çalışma yürütüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Charity ve İHH, İdlib'de 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika

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