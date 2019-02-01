Son Dakika Haberleri: Katar Coşkuyla 2019 Asya Kupası Finalini Bekliyor

Katar Coşkuyla 2019 Asya Kupası Finalini Bekliyor

1 saat önce

Katar ile Japonya'nın milli futbol takımlarının karşılaşacağı 2019 Asya Kupası finali için Katar sokaklarında dev ekranlar kuruldu.

Katar Coşkuyla 2019 Asya Kupası Finalini Bekliyor, System.String[]
Katar ile Japonya'nın milli futbol takımlarının karşılaşacağı 2019 Asya Kupası finali için Katar sokaklarında dev ekranlar kuruldu.


Katar ile Japonya arasındaki final maçı bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Zayed Stadı'nda oynanacak.

Körfez krizinin yansıması olarak BAE'nin izin vermemesi nedeniyle Abu Dabi'ye gidemeyen Katarlı taraftarlar, ülkelerinde ellerinde bayraklar ve formalarıyla heyecanla karşılaşmayı bekliyor.


Sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, kamu kurumlarında ve birçok yerde vatandaşların maçı izleyebilmesi için dev ekranlar kuruldu.


Katar merkezli BeIN Sports kanalı da maç sırasında ücretsiz yayın yapacağını duyurdu.


Öte yandan Arap sosyal medya kullanıcılarından Katar milli takımına büyük destek geldi.

Katarlıların yanı sıra çeşitli Arap ülkelerinden seyirciler de Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden desteklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:39 Kaynak: AA

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