Katar'da 1 kişide MERS virüsü tespit edildi - Son Dakika
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Katar'da 1 kişide MERS virüsü tespit edildi

13 dakika önce

Katar, 65 yaşında bir kişide Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) virüsünün görüldüğünü duyurdu.

Katar'da 1 kişide MERS virüsü tespit edildi, System.String[]

Katar, 65 yaşında bir kişide Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) virüsünün görüldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan ve Katar resmi ajansı QNA'da yer alan açıklamada, birçok kronik hastalığı bulunan 65 yaşında bir kişide MERS virüsünün tespit edildiği, hastanın gerekli tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, MERS'in, bir koronavirüs çeşidinin neden olduğu viral solunum yolu hastalığı olduğu ancak Çin'de çıkan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) farklı olduğu dile getirildi.

Katar'da şimdiye kadar Çin'de çıkan Kovid-19 virüsüne yakalanan olmadığı belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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