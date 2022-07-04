Katar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Katar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi

04.07.2022 15:03
Katar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Katar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anmak için bir dizi etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Katar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anmak için bir dizi etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun katılımıyla Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında düzenlenen anma etkinliğinde Katar'da bulunan şehit yakınları Ayşe Arslantürk ile Şule Yılmaz misafir edildi.

Büyükelçi Göksu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin 6. yılını, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü idrak ettiklerini belirtti.

Göksu, "Bugünlere gelmemizi sağlayan, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Türk Büyükelçi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokratik yöntemlerle seçilen hükümet ve halka desteğinin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) iltisaklı kişilerin iadesinde gösterdiği iş birliği için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katarlı üst düzey yöneticiler ve Katar halkına teşekkür etti.

Geçen 6 yılda devletin temel önceliklerinden birinin yurt içinde ve dışında FETÖ'yle mücadele olduğunu vurgulayan Göksu, din ve eğitimi kullanmak suretiyle bir yardım kuruluşu ya da STK kisvesiyle öne çıkan bu örgütün gerçek yüzünün acı bir şekilde ortaya çıktığını aktardı.

Büyükelçi Göksu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ülkede bulunan şehit yakını Ayşe Arslantürk ile Şule Yılmaz'ı makamında ağırladı. Göksu, kendisine "251 şehide 251 mektup" adlı kitabı hediye ettikleri için her iki konuğa teşekkür etti.

Göksu, etkinlikler kapsamında Katar'daki medya kuruluşlarının yöneticileri ve genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında bilgi verdi.

Büyükelçilik himayesinde düzenlenen 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, Doha'daki Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirilen söyleşiye şehit yakınlarıyla katılan Göksu, ardından Enstitüde Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan 15 Temmuz fotoğraf sergisini ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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