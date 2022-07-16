Katar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı - Son Dakika
Üye Girişi

Katar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

16.07.2022 00:17
Katar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Büyükelçilikte gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Büyükelçilik çalışanları ve Katar'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Göksu, programda yaptığı konuşmada, 6 yıl önce bugün başarısız bir darbe girişiminin yaşandığını, darbe girişiminin yalnızca birkaç saat sürdüğünü, kısa zamanda devlet kurumlarının kurtarıldığını ve darbecilerin bertaraf edildiğini belirtti.

Türk halkının, bedenleriyle darbeye karşı duran şehitleri onurla andığını ifade eden Göksu, Türkiye'nin darbe girişiminden sonra daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Çekya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi Çekya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi Japonya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı Japonya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Kaynak: AA

Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 00:22:39. #1.12#
SON DAKİKA: Katar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement