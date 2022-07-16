Türk halkının, bedenleriyle darbeye karşı duran şehitleri onurla andığını ifade eden Göksu, Türkiye'nin darbe girişiminden sonra daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

Göksu, programda yaptığı konuşmada, 6 yıl önce bugün başarısız bir darbe girişiminin yaşandığını, darbe girişiminin yalnızca birkaç saat sürdüğünü, kısa zamanda devlet kurumlarının kurtarıldığını ve darbecilerin bertaraf edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı - Son Dakika

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