Katar'da 2 yılda 100'den fazla fabrika kuruldu

Katar Sanayi ve Ticaret Odası, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiği ve ekonomik abluka uygulamaya başladığı 5 Haziran 2017'den bu yana ülkede 116 fabrika kurulduğunu açıkladı.

Katar Sanayi ve Ticaret Odası, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiği ve ekonomik abluka uygulamaya başladığı 5 Haziran 2017'den bu yana ülkede 116 fabrika kurulduğunu açıkladı.

Katar Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Halife bin Casim bin Muhammed Al Sani, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 2 yıldan beri Katar'a uygulanan abluka sırasında fabrika sayısının yüzde 17 arttığını belirtti.

Ülkede son iki yılda 116 fabrika kurulduğunu, 147 fabrikanın inşasının da devam ettiğini kaydeden Al Sani, 2016 sonunda 707 olan fabrika sayısının şu an 823'e çıktığını aktardı.

Abluka sonrası 2 yılda kurulan yeni şirket sayısında da yüzde 34 artış olduğunu dile getiren Al Sani, abluka öncesinde 2 yılda 24 bin şirket kurulduğunu buna karşılık son iki yılda 32 bin yeni şirketin tesis edildiğini kaydetti.

Hükümetin hızlı tedbirler alması neticesinde Katar'ın en kısa sürede ablukanın etkilerini aşmayı başardığını vurgulayan Al Sani, özel sektörün dinamiği ve dost ülkelerle ticari ilişkilerin ablukayı etkisiz kılmaya ve etkilerini pozitife dönüştürmeye katkı sağladığına dikkati çekti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

Sakarya otomotiv ihracatına damgasını vurdu

Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var

Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu!