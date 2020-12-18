Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden er-Rayyan Stadyumu açıldı - Son Dakika

Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden er-Rayyan Stadyumu açıldı

18.12.2020 23:35
Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden er-Rayyan Stadyumu açıldı, System.String[]

Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden biri olan er-Rayyan Stadyumu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımı ile açıldı.

Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden biri olan er-Rayyan Stadyumu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımı ile açıldı.

Katar'ın Milli Günü kutlamaları ile eş zamanlı yapılan açılış, stadyumda Katar Emir Kupası karşılaşması As-Sadd ile El-Arabi takımları arasındaki final maçının oynanması ile gerçekleştirildi.

Katar Emiri Al Sani tarafından gerçekleştirilen açılışa aynı zamanda, FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile Asya Olimpiyat Konseyi Başkanı Şeyh Ahmed el-Fahd da katıldı.

Tören, stadyumun tribünlerinde oturan 20 bin seyirci ile yeni tip Kovid-19 krizinden bu yana en kalabalık ortak aktivite olarak kayda geçti.

Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk ülke olan Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında stat inşaatı, metro yapımı, otel kapasitelerinin artırılması ve altyapı hizmetleri gibi çalışmalarını sürdürüyor.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

2022 Dünya Kupası, Dünya Kupası, Milli, Katar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden er-Rayyan Stadyumu açıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener'den "AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?" sorusuna yanıt: İttifak değil masa kurulabilir Rıdvan Dilmen'den Terim'e sert eleştiri: Fatih Hoca takımın başında olmalıydı Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mesaj: İlişkilere yeniden yön vermek için hala şans var İş insanı, alacak-verecek meselesi nedeniyle ortağına kurşun yağdırdı Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü
Arkadaşı tarafından dolandırılan eski F.Bahçeli Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lirası hiç oldu Arkadaşı tarafından dolandırılan eski F.Bahçeli Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lirası hiç oldu         
23:38
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf         
23:10
Baba ve iki oğlu, fiyat konusunda anlaşmazlık yaşadığı esnafların dükkanını kurşunladı Baba ve iki oğlu, fiyat konusunda anlaşmazlık yaşadığı esnafların dükkanını kurşunladı         
22:32
Kar temizleme aracı, geri manevra yaparken 8 yaşındaki çocuğu ezdi Kar temizleme aracı, geri manevra yaparken 8 yaşındaki çocuğu ezdi         
22:25
Sağlık Bakanı Koca, acil kullanım onayıyla ilgili asılsız iddialara yanıt verdi: Ruhsat anlamına gelmez Sağlık Bakanı Koca, acil kullanım onayıyla ilgili asılsız iddialara yanıt verdi: Ruhsat anlamına gelmez         
22:13
Fatih Terim kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi Fatih Terim kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi         
20:43
Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı         
19:23
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir         
16:22
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı         
07:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 23:45:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden er-Rayyan Stadyumu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei