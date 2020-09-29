Katar'da 227 yeni korona virüs vakası daha tespit edildi - Son Dakika

Dünya genelinde toplam korona virüs vaka sayısı 33 milyon 556 bin 760'a yükselirken Katar'da 227 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 125 bin 311'e ulaştı.

Dünya çapında korona virüs yayılmaya devam ederken körfez ülkesi olan Katar'da 227 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Katar Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 125 bin 311'e yükseldiğini açıkladı. Ülkede toplam can kaybının ise 214'e çıktığı ifade edildi. Bakanlık, 214 hastanın iyileşmesiyle korona virüsten toplam iyileşenlerin sayısının 122 bin 209'a ulaştığını açıkladı. Bakanlık, halka evde kalmaları ve gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Katar'da şimdiye kadar yapılan korona virüs test sayısı ise 764 bin 925 olarak bildirildi .

(İHA)