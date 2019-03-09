Katar'da "3. Uluslararası Uçurtma Festivali"
10 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Uçurtma festivaline katılanların gökyüzündeki uçurtmaları seyretmesi Aspire parkında düzenlenen festivale katılanlar DOHA - Katar'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Uçurtma Festivali" 18 farklı ülkeden 80 yarışmacının katılımı ile gerçekleşti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Uçurtma festivaline katılanların gökyüzündeki uçurtmaları seyretmesi
Aspire parkında düzenlenen festivale katılanlar DOHA - Katar
'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Uçurtma Festivali" 18 farklı ülkeden 80 yarışmacının katılımı ile gerçekleşti. Katılımcılar "En iyi tasarım ve yenilik" "En uzun" ve "En büyük" uçurtma dallarında yarıştı. Aspire parkında düzenlenen festivale Katarlılar yoğun ilgi gösterdi.
6 Mart'ta başlayan festival 9 Mart'a kadar devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:06 Kaynak: AA
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