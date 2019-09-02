Son Dakika Haberleri: Katar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
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Katar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

36 dakika önce

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle bir resepsiyon düzenledi.

Katar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu, System.String[]

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle bir resepsiyon düzenledi.

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Katarlı yetkililer, Katar silahlı kuvvetleri temsilcileri ve bazı ülkelerin askeri ateşeleri katıldı.

Türkiye'nin, Doha'daki El Rayyan Üssü'nde görevli askerlerin de yer aldığı resepsiyonda, Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Zafer Bayramı'nın Türkiye'nin uzun yolculuğundaki önemini anlattı.

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı özel mesajı okudu.

Zafer Haftası, Türkiye, Katar, Doha, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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