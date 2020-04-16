Katar'da 5 işçide korona virüs çıktı, stadyum inşaatına ara verilmedi - Son Dakika

Orta Doğu ülkesi Katar'da Dünya Kupası Stadyumu inşaatında çalışan 5 işçide korona virüs tespit edildi ancak inşaata ara verilmedi.



Katar'da 2022 Dünya Kupası için inşa edilen Dünya Kupası Stadyumu'nda çalışan işçiler arasında 5 kişide Covid-19 tespit edildi. 6 Mart'tan bu yana toplam 3 bin 711 vaka ve 7 ölümün açıklandığı ülkede stadyum inşaatının durdurulmasına izin verilmedi. Katar 2022 Organizasyon Komitesi, tespit edilen vakaların tedavisinin Katar Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri ışığında devam ettiğini açıkladı. İşçilerin ücretlerini almaya devam edecekleri, ücretsiz sağlık hizmeti alacakları duyuruldu.



Çalışmalarda izlenen protokole göre belirtileri olan işçiler ve şüpheli vakalar testleri yapılmak üzere hastanelere yönlendiriliyor. Komite, "Pozitif kişiler, doktorlar tarafından sürekli olarak izleme altına alındı. Bu kişiler 14 gün karantinada kalacak" açıklamasını yaptı. Ayrıca enfekte olanlarla temas edenlerin tespit edilip, önleyici karantinaya alınacağı belirtildi. - DOHA