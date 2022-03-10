Katar'da 9. Uluslararası Tarım Fuarı başladı - Son Dakika
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Katar'da 9. Uluslararası Tarım Fuarı başladı

10.03.2022 19:53
Katar'da 9. Uluslararası Tarım Fuarı başladı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 9. Katar Uluslararası Tarım Fuarı (AGRITECH 2022) başladı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 9. Katar Uluslararası Tarım Fuarı (AGRITECH 2022) başladı.

Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani tarafından yapıldı ve açılışa Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da katıldı.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu 50 ülkeden 650'ye yakın yerel ve uluslararası kuruluş ile modern tarım teknolojileri konusunda uzmanlaşmış 12 firmanın katıldığı fuar 14 Mart'a kadar sürecek.

Organizatörler, fuarın, yerel ve uluslararası düzeyde tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler, üreticiler, paydaşlar, üretim şirketleri ve tüketiciler için bir platform olduğunu belirtiyor.

Tarım fuarının yanı sıra ülkenin "2030 ulusal vizyonu" ile uyumlu çevresel sürdürülebilirliğin çeşitli yönlerinde yerel ve uluslararası deneyimlerin paylaşılması için yenilikçi çözümler sunan ve uluslararası bir platform sağlayan Üçüncü Katar Uluslararası Çevre Fuarı da düzenleniyor.

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14 Mart, Kongre, Katar, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar'da 9. Uluslararası Tarım Fuarı başladı - Son Dakika


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