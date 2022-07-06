Katar'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kapalı mekanlarda maske yeniden zorunlu oldu - Son Dakika
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Katar'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kapalı mekanlarda maske yeniden zorunlu oldu

06.07.2022 21:11
Katar'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kapalı mekanlarda maske yeniden zorunlu oldu

Katar'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi.

Katar'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Kovid-19'la ilgili çalışmalar yürüten Halk Sağlığı Konseyi bugün Bakanlar Kuruluna sunum yaptı.

Gelişmeleri değerlendiren Bakanlar Kurulu, yarından itibaren kapalı mekanlarda maske takmanın yeniden zorunlu olmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise, tüm Katarlılar bu karara dikkatle uymaya çağrıldı.

Açıklamada Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle getirilen maske zorunluluğunun hastaneler, toplu taşıma araçları, camiler, spor salonları, alışveriş merkezleri, mağazalar ve sinemalar gibi kapalı mekanları kapsadığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca ülkede bugün 637 Kovid-19 vakası kaydedildiğini, toplam aktif vaka sayısının da 5 bin 78 olduğunu bildirdi.

Katar'da maske takma zorunluluğu mayıs ayında kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Kabine, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kapalı mekanlarda maske yeniden zorunlu oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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