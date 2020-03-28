Katar'da Bangladeş asıllı bir kişinin vefat etmesiyle koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm... - Son Dakika

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Katar'da Bangladeş asıllı bir kişinin vefat etmesiyle koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm...
6 saat önce
Katar'da Bangladeş asıllı bir kişinin vefat etmesiyle koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Katar'da Bangladeş asıllı bir kişinin vefat etmesiyle koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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