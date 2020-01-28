Katar'da başbakan değişikliği

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Başbakan Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani'nin istifasını kabul etti ve yeni başbakanı kamuoyuna duyurdu. Yeni Başbakan ve İçişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani oldu.