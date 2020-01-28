Katar'da başbakan değişikliği
7 saat önce
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Başbakan Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani'nin istifasını kabul etti ve yeni başbakanı kamuoyuna duyurdu. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:26 Kaynak: DHA
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