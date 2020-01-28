Katar'da başbakan değişikliği - Son Dakika
Son Dakika Dünya Katar'da başbakan değişikliği - Son Dakika Dünya

Katar'da başbakan değişikliği

7 saat önce

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Başbakan Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani'nin istifasını kabul etti ve yeni başbakanı kamuoyuna duyurdu.

Katar'da başbakan değişikliği, System.String[]

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Başbakan Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani'nin istifasını kabul etti ve yeni başbakanı kamuoyuna duyurdu. Yeni Başbakan ve İçişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani oldu.


Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Katar Başbakanı istifa etti
İsrailli gazete Hakan Fidan'ı Süleymani'ye benzeterek hedef gösterdi Terör örgütü DEAŞ, Yahudilere saldırı çağrısı yaptı! Trump sözde 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı: Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 21:35:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar'da başbakan değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]