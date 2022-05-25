Katar'da çölün ortasında kurulan çiftlik turistler için cazibe merkezine dönüştü - Son Dakika
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Katar'da çölün ortasında kurulan çiftlik turistler için cazibe merkezine dönüştü

25.05.2022 14:44

Katarlı girişimcinin yerel tarımın geliştirilmesi amacıyla çölün ortasında kurduğu çiftlik, organik ürünler ve çeşitli etkinliklerle şehrin koşuşturmacasından uzakta alışılmışın dışında bir konaklama deneyimi sunması dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri oldu.

Katarlı girişimcinin yerel tarımın geliştirilmesi amacıyla çölün ortasında kurduğu çiftlik, organik ürünler ve çeşitli etkinliklerle şehrin koşuşturmacasından uzakta alışılmışın dışında bir konaklama deneyimi sunması dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri oldu.

"Heenat Salma Çiftliği" teknik program sorumlusu Farah Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin Fahd bin Muhammed el-Atıyye'nin girişimiyle kurulduğunu söyledi.

Atıyye'nin mimari ve içerik açısından alışılmışın dışında bir tesis kurmak istediğini aktaran Yasin, burada ziyaretçilere şehrin karmaşasından uzakta sakin bir ortamda entegre bir konaklama hizmeti verildiğini belirtti.

Yasin, Heenat Salma Çiftliği'ni "tarım, mimari ve toplumsal kalkınmada entegre yaklaşımlara sahip bir proje" olarak nitelendirdi.

" Çiftlik, başarılı bir şekilde çöl bitkilerinin yanı sıra her dem yeşil organik bitkilerin yer aldığı ziraat merkezine dönüştü." diyen Yasin, bu çiftlikle Katar'da gıda üretiminin çeşitlendirilmesine ve yenilenebilir yerel üretime katkı sağladıklarını aktardı.

Topraktan sofraya

Yasin, "Ziyaretçilerimize tamamen çiftliğin hasadından elde edilen, elle öğütülmüş baharatlarımızla ağır ağır ve ustalıkla pişirilen, birbirinden lezzetli, farklı ve kaliteli yemekler ile benzersiz deneyimler sunuyoruz." dedi.

Kültürel mirası ve yerel mimariyi canlandırmak, etik ve adil ticaret temellerini güçlendirmek için çalıştıklarını dile getiren Yasin, şöyle konuştu:

"İnsan olarak temel görevimizin 'yeryüzünü inşa etmek ve gelecek nesillere onurlu bir yaşam kurmak' olduğuna inanıyoruz ve bu sebeple yaratıcı fikirlerin kaynağı aynı zamanda yerel kültürümüzü ve tarihimizi güçlendiren kişiler olmaya çalışıyoruz."

Organik ürünler ve çeşitli etkinlikler bir arada

Yasin, Heenat Salma Çiftliği'nin "tarım, restoran, konaklama, rehabilitasyon-dinlenme, etkinlikler, el sanatları mağazası ve bazı programlar" olmak üzere 7 başlık altında yoğunlaştığını aktardı.

Çiftlikte halihazırda 50'den fazla organik sebze ve meyve çeşidi yetiştirildiğine, taze ve organik süt ürünleri bulunduğuna işaret eden Yasin, üretim yelpazesinin yakında et ve organik balı da kapsayacak şekilde genişletileceğini dile getirdi.

Yasin, çiftlikte entegre bir çevre bilincine dayalı birbirinden farklı sürdürülebilir tarım teknikleri kullandıklarını kaydetti.

Sürdürülebilir tarımın önemi

Böyle bir çiftlik kurmaktan ötesinde hedefleri olduğuna işaret eden Yasin, "Yenilenebilir ve her dem yeşil bitkilerle kaplı coğrafi bir alan ve verimli bir tarımsal ekosistem oluşturarak, seminerler ve etkinlikler aracılığıyla sürdürülebilir tarımın değerlerini yaymayı amaçlıyoruz." dedi.

Yasin, çiftlikte ayrıca insanları sanat, zanaat, tarım, mimari, tasarım ve yeniliklere dahil eden atölye çalışmaları, eğitim programları gibi etkinliklerin de yapıldığını ifade etti.

Katar'da turistler için kaliteli bir destinasyon

Tesiste; zirai tasarım, konaklama, rehabilite ve istirahat noktasında en modern tekniklerin uygulandığını vurgulayanYasin, çiftliğin ayırt edici ve kaliteli bir destinasyon haline geldiğinin altını çizdi.

Yasin, tesisin rahatlama ve esenlik duygusu uyandıran tasarımıyla da misafirler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını dile getirdi.

Heenat Salma Çiftliği'nin bulunduğu El-Meclis bölgesinin, bayındır tarım bahçeleri ve hünnap ağaçlarıyla çevrili olduğunu aktaran Yasin, tesiste bir tedavi odası, kütüphane, dinlenme odası ve yüzme havuzu gibi kısımların da bulunduğunu söyledi.

Yasin ayrıca, tesiste 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçileri ağırlamak istediklerini belirtti.

Katar'da çölün ortasında kurulan çiftlik turistler için cazibe merkezine dönüştü
Katar'da çölün ortasında kurulan çiftlik turistler için cazibe merkezine dönüştü
Katar'da çölün ortasında kurulan çiftlik turistler için cazibe merkezine dönüştü
Katar'da çölün ortasında kurulan çiftlik turistler için cazibe merkezine dönüştü
Katar'da çölün ortasında kurulan çiftlik turistler için cazibe merkezine dönüştü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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