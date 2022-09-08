Katar 'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sahibini bulacak kupa, Kamerun 'un başkenti Yaounde'ye getirildi. Kupa'nın gelişi nedeniyle düzenlenen törene Kamerun Spor Bakanı Narcisse Mouelle Kombi de katıldı, Spor Bakanı Mouelle Kombi törende konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Kamerun, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dünya Kupası Kamerun'da - Son Dakika

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