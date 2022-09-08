Dünya Kupası Kamerun'da - Son Dakika
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Dünya Kupası Kamerun'da

08.09.2022 20:52
Dünya Kupası Kamerun'da

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sahibini bulacak kupa, Kamerun'un başkenti Yaounde'ye getirildi.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sahibini bulacak kupa, Kamerun'un başkenti Yaounde'ye getirildi. Kupa'nın gelişi nedeniyle düzenlenen törene Kamerun Spor Bakanı Narcisse Mouelle Kombi de katıldı, Spor Bakanı Mouelle Kombi törende konuşma yaptı.

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Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Kamerun, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Kupası Kamerun'da - Son Dakika

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