Katar'daki Dünya Kupası'nda Türk polisine büyük görev - Son Dakika
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Katar'daki Dünya Kupası'nda Türk polisine büyük görev

12.08.2022 09:20
Katar'daki Dünya Kupası'nda Türk polisine büyük görev

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası organizasyonunda güvenliği Türk polisi sağlayacak.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası organizasyonunda güvenliği Türk polisi sağlayacak. Türkiye'den geçici görevlendirme ile Katar'a gidecek 3 bin 500 polis, turnuva süresince başta müsabakaların oynanacağı stadyumlar ile takımların konaklayacağı otellerin güvenliğini sağlayacak. Bursa'da da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde özel seçilen 100 polis Katar'daki organizasyon için görevlendirildi.

Özel olarak seçilen polisler günlük 80 dolar, 3 aylık totalde 7 bin dolar harcırah alarak ülkelerine dönecekler. Turnuva için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından seçilen 100 polis Katar'da görev yapacak.

Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Katar'daki hava sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 13.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacak ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek. Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvada maçlar 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak.

Kardeş Katar'a polis takviyesi

Türk Polisi, dost ve kardeş ülke Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliği için görev alacak.

Daha önceki yıllarda ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonların ev sahipliğini yapan Türkiye, edindiği bilgi ve birikimi kardeş ülke Katar ile paylaşacak.

Türkiye'den Dünya Kupası için Katar'a gidecek olan polisler Çevik Kuvvet, Özel Harekat Polisi ve bomba imha ekipleri arasından özel olarak seçilecek.

Görevlendirilecek personelin tüm giderlerini Katar karşılayacak. Günlük 80 dolar, 3 ay sonunda ise ise 7 bin dolar harcırah alarak ülkelerine dönecek olan Türk polisleri turnuva boyunca yalnız Katar'da olacak Türk amirlerden emir alacak. Katar tarafı Türk polislerine doğrudan emir veremeyecek. Katar'a gidecek Türk polisleri İngilizce eğitim ile Katar'a gittiklerinde neyi, nasıl yapacaklarına dair birtakım bilgilerle donatılmış eğitim programına dahil ediliyor.

Bursa'dan 100 polis gidiyor

Katar 2022 Dünya Kupası'na Bursa'dan da 100 polis gidecek. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinden özel olarak seçilecek 100 polis memuru 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da olacak. Müsabakaların yapılacağı stadyumlar başta olmak üzere takımların konaklayacağı otellerin güvenliklerinden sorumlu olacak Türk polisleri şehirlerin güvenliği için de Katar güvenlik güçleriyle bilgi paylaşımında bulunacak. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, Katar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katar'daki Dünya Kupası'nda Türk polisine büyük görev - Son Dakika

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