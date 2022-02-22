Katar'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu sona erdi - Son Dakika
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Katar'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu sona erdi

22.02.2022 18:44
Katar'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu sona erdi

Katar'ın başkenti Doha'da "Doğal gaz: Enerjinin Geleceğini Çizmek" temasıyla düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) tamamlandı.

Katar'ın başkenti Doha'da "Doğal gaz: Enerjinin Geleceğini Çizmek" temasıyla düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) tamamlandı.

Forumun kapanış konuşmasını Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yaptı.

Doğal gaz üreticileri ile tüketicilerinin çıkarlarını korumanın en iyi yolunun diyalog olduğunu vurgulayan Al Sani, "Katar devleti, tüm dünya halklarına iyiliği, güvenliği ve istikrarı yaymak için herkesle birlikte çalışmayı memnuniyetle karşılıyor." dedi.

GECF, üye ülkeler arasında deneyim, bilgi paylaşımı, iş birliği ve koordinasyon seviyesinin yükseltilmesi amacıyla Aralık 2008'de kuruldu.

Doha merkezli GECF'nin üyeleri arasında Katar'ın dışında Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Nijerya, Rusya, Trinidad ve Tobago ile Venezuela yer alıyor. Angola, Azerbaycan, Irak, Malezya, Norveç, Peru ve Birleşik Arap Emirlikleri ise gözlemci üye statüsünde bulunuyor.

Forumun bir sonraki zirvesinin 2023'te Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanıyor.

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Doğalgaz, Cezayir, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu sona erdi - Son Dakika
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