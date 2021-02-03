Katar'da düzenlenen "Katara Uluslararası Arap Atları Festivali" büyük ilgi görüyor - Son Dakika

Katar'da düzenlenen "Katara Uluslararası Arap Atları Festivali" büyük ilgi görüyor

03.02.2021 23:57
Katar'da düzenlenen

Katar'ın başkenti Doha'da başlayan "Katara Uluslararası Arap Atları Festivali" Arap atlarını dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Katar'ın başkenti Doha'da başlayan "Katara Uluslararası Arap Atları Festivali" Arap atlarını dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Katar Emirliğinin himayesinde, Doha yakınlarındaki Katara Kültürel Köyü'nde dün başlayan festivalde safkan Arap atları çeşitli yarışmalar, sergiler ve etkinliklerle tanıtılıyor.

Büyük bir ilgiyle takip edilen festivalde Körfez ülkelerinin yanı sıra ABD, Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, Danimarka, Polonya ve Brezilya'dan katılımcılar yer alıyor.

Festival kapsamında at tabloları, at fotoğrafları ve atlara ilişkin el yazması eserler sergilenirken, eğer boyama gibi etkinlikler ile 3 milyon dolar değerinde ödülün dağıtılacağı çeşitli yarışmalar da düzenleniyor.

Festivalin 6 Şubat'a kadar sürmesi planlanıyor.

Katar, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar'da düzenlenen 'Katara Uluslararası Arap Atları Festivali' büyük ilgi görüyor - Son Dakika


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