Son Dakika Haberleri: Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı
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Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı

1 saat önce

Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı.

Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı, System.String[]
Katar, Dünya
Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı. Pilotlar paraşütle atlayarak kurtuldu.
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağının çarpıştığı, pilotların paraşütle atlayarak kurtuldukları belirtildi.


- Katar
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:24 Kaynak: DHA
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