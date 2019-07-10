Katar'da iki askeri uçak çarpıştı
44 dakika önce
Katar'da eğitim için kullanılan iki askeri uçak çarpıştı.
Katar Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
'da eğitim için kullanılan iki askeri uçak çarpıştı.
Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eğitim amacıyla kullanılan iki askeri uçağın çarpıştığı bildirildi. Açıklamada, uçakta bulunan pilotların fırlatma özelliğini kullanarak kurtulduğu ve durumları iyi olduğu aktarıldı. - DOHA
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