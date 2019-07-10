Son Dakika Haberleri: Katar'da iki askeri uçak havada çarpıştı
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Katar'da iki askeri uçak havada çarpıştı

48 dakika önce

Katar'da iki askeri uçak havada çarpıştı

Katar'da iki askeri uçak havada çarpıştı, System.String[]
Katar, Dünya
Katar'da iki askeri uçak havada çarpıştı. Pilotların çarpışmadan hemen önce atlayarak kurtuldukları belirtildi.

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim sırasında iki askeri uçak havada çarpıştı. Pilotlar fırlatma özelliğini kullanarak kurtulmayı başardı." denildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:37 
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