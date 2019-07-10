Katar'da iki askeri uçak havada çarpıştı
48 dakika önce
Katar'da iki askeri uçak havada çarpıştı
Katar Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:37
'da iki askeri uçak havada çarpıştı. Pilotların çarpışmadan hemen önce atlayarak kurtuldukları belirtildi.
Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim sırasında iki askeri uçak havada çarpıştı. Pilotlar fırlatma özelliğini kullanarak kurtulmayı başardı." denildi.
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