Son Dakika Haberleri: Katar'da iki eğitim uçağı çarpıştı
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Katar'da iki eğitim uçağı çarpıştı

1 saat önce

Katar'da iki eğitim uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı bildirildi.

Katar'da iki eğitim uçağı çarpıştı, System.String[]
Twitter, Katar, Güncel
Katar'da iki eğitim uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı bildirildi.
Katar Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından paylaşılan Genelkurmay Başkanlığına ait açıklamada, iki eğitim uçağının eğitim sırasında havada çarpıştığı belirtildi.
Açıklamada, pilotların fırlatma koltuğu sayesinde kurtulmayı başardığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:12 Kaynak: AA
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