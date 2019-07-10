Katar'da iki eğitim uçağı çarpıştı
1 saat önce
Katar'da iki eğitim uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı bildirildi.
Katar Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:12 Kaynak: AA
'da iki eğitim uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı bildirildi.
Katar Savunma Bakanlığının resmi Twitter
hesabından paylaşılan Genelkurmay Başkanlığına ait açıklamada, iki eğitim uçağının eğitim sırasında havada çarpıştığı belirtildi.
Açıklamada, pilotların fırlatma koltuğu sayesinde kurtulmayı başardığı kaydedildi.
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