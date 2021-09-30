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Katar'da ilk kez yapılacak milletvekili seçimlerinde kadın adaylar öne çıkıyor - Son Dakika

Katar'da ilk kez yapılacak milletvekili seçimlerinde kadın adaylar öne çıkıyor

30.09.2021 14:10
Katar'da ilk kez yapılacak milletvekili seçimlerinde kadın adaylar öne çıkıyor, System.String[]

Katar'da 26 kadın aday, iddialı fikir ve programlarıyla, ülkede ilk olma özelliğini taşıyan 2 Ekim'de yapılacak Şura Meclisi (Parlamento) seçimlerini bekliyor.

Katar'da 26 kadın aday, iddialı fikir ve programlarıyla, ülkede ilk olma özelliğini taşıyan 2 Ekim'de yapılacak Şura Meclisi (Parlamento) seçimlerini bekliyor.

Katar'daki 30 seçim bölgesinde 284 aday, 45 sandalyeden 30'unu kazanmak için yarışacak. Meclisteki diğer sandalyeler ise Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından atanacak.

Seçimlere katılan kadın adaylar, programları ve hedeflerine dair AA muhabirine konuştu.

İlk demokratik deneyim

Seçimlere Rayyan al-Atik bölgesinden aday olan Lina Nasır ed-Defa, Katar'ın Şura Meclisinin ilk demokratik deneyimine katılmaktan gurur duyduğunu belirterek, bunun tarihe geçecek bir durum olduğunu söyledi.

Defa, "Bir milletin sadece evlatlarının yardımıyla ayağa kalkabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple Katar halkı için karar alma sürecinin bir parçası olmak amacıyla aday oldum." dedi.

Özel sorunlarının ele alınması ve tüm haklarının talep edilmesi için Şura Meclisinde kadınların varlığının önemine dikkati çeken Defa, seçim programı hakkında ise şunları ifade etti:

"Programım, Katar halkının nabzını tutuyor, kamu yararına ve ulusal görüşümüze uygun olarak devletin genel kalkınmasını gerçekleştirmeyi amaçlayan birkaç hayati temele dayanıyor."

Katarlı kadın aday, programının temaları arasında insani, sosyal, ekonomik, siyasi ve çevresel kalkınmanın bulunduğunu ve bu deneyimin başarılı olmasını umduğunu dile getirdi.

Kalkınmanın temel taşı

20. Bölge adaylarından Amal İsa el-Muhennedi ise "Seçilmiş Şura Meclisi, ülkedeki siyasi, ekonomik ve kalkınma hareketini desteklemek için önemli bir unsurdur." diye konuştu.

Muhennedi, seçilmiş Şura Meclisinin, halkın karar almada farkındalığının artmasına etki edeceğini vurgulayarak, aynı zamanda Katar'ın yaklaşmakta olan siyasi kalkınmasının da temel taşı mahiyetinde olacağını savundu.

"Kadınların üst düzey siyasi pozisyonlardaki temsili küresel siyasi arenada hala zayıf. Şura Meclisinde birden fazla kadın adayın kazanmasını umuyorum." diyen Muhennedi, kadınların siyasi hayata dahil olması konusunda toplumda büyük bir etkileşim olduğunu dile getirdi.

Muhennedi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasiden bahsederken, temellerinden birinin eşitlik ve cinsiyet ayrımı yapmadan, gençler ve yaşlılar arasında herkese fırsat vermek olduğunu kabul etmeliyiz. Katar, vatandaşın karar alma sürecine katılımını destekleme yolunda ilerledi ve demokrasinin slogandan önce bir uygulama olduğunu gösterdi. Başlangıçlar tökezleyebilir ve eksiklikleri olabilir ancak sonunda demokratik pratiğin kök salması kaçınılmaz olacaktır."

Karar almanın ortakları

22. Seçim Bölgesi adayı Aişe Binti Casim el-Kuvari de "Karar alma süreçlerinde ortak olalım" sloganıyla seçim kampanyasını başlattı.

Kuvari, bu sloganı devletin kalkınmasının toplumun tüm kesimlerinin ve kamu ile özel sektörün karar almada ortak hareket etmesiyle mümkün olduğuna inanması sebebiyle seçtiğini ifade etti.

Bu seçimlerin, bir Körfez ülkesinin tanık olduğu ilk Şura Meclisi seçimleri olduğuna işaret eden Kuvari, kadın adayların yüzdesinden memnuniyetini vurguladı.

"Bir Katarlı kadın olarak, kadın adayların zor koşullarda gösterdikleri büyük çabadan gurur duyuyorum." diyen Kuvari, Katarlı kadınların siyasette aldığı rollerle değerlerini kanıtlayarak toplumu daha fazla kadını seçimlerde kabul etmeye zorlaması gerektiğini aktardı.

Kuvari, seçimleri kazanması durumunda önündeki çalışma programı ile ilgili olarak, "Kadınlar meselesi bir kadın ve Şura Meclisi üyesi olarak benim için özel öneme sahip. Kadınlarla ilgili yasaların aktifleştirilmesinin takip edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Seçimlere 25. bölgeden aday olan Fatıma Binti Ganim el-Kubeysi de seçimlerden olumlu sonuçlar beklediğini ifade etti.

Kubeysi, "Kadın adayların seçim programlarını takip ettiğim için bazılarının şansının yaver gideceğini hissediyorum. Kadın ve erkek aday önerilerinde toplumda büyük bir etkileşim görüyorum. Bence toplumun kadınların kamu işlerine katılımı konusundaki çekincelerini bir kenara bıraktığı açık."

Katar'ın ilk olarak 1999'da belediye meclisi seçimlerinde, ardından 2003'teki daimi Anayasa referandumu ve halihazırda yasama seçimleri ile halkın karar alma süreçlerine katılımının önünü açtığına işaret eden Kubeysi, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmasını desteklediğini aktardı.

Katar'da ilk kez yapılacak milletvekili seçimlerinde kadın adaylar öne çıkıyor
Katar'da ilk kez yapılacak milletvekili seçimlerinde kadın adaylar öne çıkıyor
Katar'da ilk kez yapılacak milletvekili seçimlerinde kadın adaylar öne çıkıyor

Parlamento, Katar, Ekim, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar'da ilk kez yapılacak milletvekili seçimlerinde kadın adaylar öne çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar'da ilk kez yapılacak milletvekili seçimlerinde kadın adaylar öne çıkıyor - Son Dakika
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