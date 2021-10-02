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Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı - Son Dakika

Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı

02.10.2021 09:13

Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi (Parlamento) seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi (Parlamento) seçimleri için oy verme işlemi başladı.

İlk kez milletvekili seçimlerinin yapıldığı Körfez ülkesi Katar'da, seçimlere katılımın yüksek olması bekleniyor. 26 kadın adayın da katıldığı seçimlerde oy verme işlemi saat 18.00'e kadar devam edecek.

Katar'daki 30 seçim bölgesinde 234 aday, 45 sandalyeden 30'unu kazanmak için yarışacak. Meclisteki diğer sandalyeler ise Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından atanacak.

Al Sani, ülkede yasama görevini yerine getiren Şura Meclisi üyelerinin seçimle belirlenmesini öngören bir seçim yasası kararnamesi yayınlamıştı.

Al Sani tarafından 29 Temmuz'da yayımlanan kararnamede, Şura Meclisi üyeliğine seçme seçilme hakkına sahip olunabilmesi için "asli uyruğun Katar olması" şartının yanı sıra "kişinin dedesinin Katarlı ve ülkede doğması kaydı" da getirilmişti.

Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı
Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı
Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı
Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı
Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı

Milletvekili, Parlamento, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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