Üye Girişi
Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimlerinde kadın adaylardan kazanan olmadı - Son Dakika

Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimlerinde kadın adaylardan kazanan olmadı

03.10.2021 13:48
Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimlerinde kadın adaylardan kazanan olmadı, System.String[]

Katar'da dün ilk kez yapılan ve sonuçları açıklanan milletvekili seçimlerinde, kadın adaylardan hiçbiri kazanamadı, katılım yüzde 63,5 olarak açıklandı.

Katar'da dün ilk kez yapılan ve sonuçları açıklanan milletvekili seçimlerinde, kadın adaylardan hiçbiri kazanamadı, katılım yüzde 63,5 olarak açıklandı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Şura Konseyi Seçimleri Denetim Komitesi, Körfez ülkesi Katar'da ilk kez yapılan Şura Konseyi seçimlerinde kazanan 30 adayın isimlerini açıkladı.

Kadın adaylardan kazananın olmadığı seçimlerde, katılım yüzde 63,5 olarak duyuruldu.

Şura Meclisi seçimleri için halk dün sandık başına gitmişti. Seçimlerde 26'sı kadın olmak üzere 234 aday, 45 sandalyeden oluşan meclisin 30'un kazanmak için yarışmıştı.

Eski yapıya göre 45 kişilik Meclis'in tümünü Katar Emiri atıyordu. Yeni düzenlemeyle demokratik bir adım atan Katar'ın Şura Meclisi'nde yer alacak milletvekillerinin 30'unu Katar halkı seçerken, 15 üye ise Katar Emiri tarafından atanacak.

Şura Meclisi seçimleri, Körfez ülkesindeki siyasi sürece halkın katılımını genişletmeyi hedefleyen bir adım ve demokrasiyi güçlendirme çabalarının bir parçası olarak kabul ediliyor.

Katar'da yasama organı olarak görev yapan Şura Meclisi, Bakanlar Kurulu tarafından yönlendirilen kanun tasarılarını, siyasi ve ekonomik genel politikayı, ülke bütçesini ve bu meselelere dair tavsiyeleri tartışıyor.

Togo Cumhuriyeti, Milletvekili, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimlerinde kadın adaylardan kazanan olmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nişanlı çift, magandalık yapan muhtarın kurbanı oldu! Havaya ateş etmesi engellenmek istenince arbede çıktı 13:36 Nişanlı çift, magandalık yapan muhtarın kurbanı oldu! Havaya ateş etmesi engellenmek istenince arbede çıktı Havaların soğumasıyla bitki çaylarına artan talep fiyatlara yansıdı! Ihlamurun kilosu şimdi 300 liradan satılıyor 13:32 Havaların soğumasıyla bitki çaylarına artan talep fiyatlara yansıdı! Ihlamurun kilosu şimdi 300 liradan satılıyor Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır 13:29 Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu 12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak 12:03 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor 10:53 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede 09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti 09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
13:45 Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü
13:36 Nişanlı çift, magandalık yapan muhtarın kurbanı oldu! Havaya ateş etmesi engellenmek istenince arbede çıktı
13:31 Havaların soğumasıyla bitki çaylarına artan talep fiyatlara yansıdı! Ihlamurun kilosu şimdi 300 liradan satılıyor
13:30 Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı
13:28 Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır
12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş
12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu
12:02 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak
11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var
11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü         
13:45
Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi         
13:34
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş         
12:43
Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı         
12:05
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 13:53:08. #1.12#
SON DAKİKA: Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimlerinde kadın adaylardan kazanan olmadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement