Katar'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika
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Katar'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü

6 saat önce

Katar Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı.

Katar'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü, System.String[]

Katar Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı.


Katar resmi haber ajansı QNA'nın, Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, İran'dan perşembe günü tahliye edilen ve karantinaya alınanlardan birinde Kovid-19 tespit edildi.

Hastanın Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastayla temasa geçen kişilerin araştırıldığı kaydedilerek tüm tedbirlerin alındığına ve ülkeye giren tüm yolcuların gerekli tıbbi önlemlerden geçirildiğine dikkat çekildi.

Katar, perşembe günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmişti.

Ruhani ile Al Sani telefonda koronavirüse karşı alınacak tedbirleri görüşmüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirler ele alınmıştı.

Ruhani, yeni tip koronavirüsün dünyanın sorunu haline geldiğini ve tüm devletlerin yardımlaşarak bu sorunu aşmaları gerektiğini söylemişti.

Katar, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:30 Kaynak: AA
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