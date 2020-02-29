Katar'da ilk Korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Katar'da ilk Korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika

Katar'da ilk Korona virüsü vakası tespit edildi

6 saat önce

Katar'da ilk Korona virüsü vakası tespit edildi.

Katar'da ilk Korona virüsü vakası tespit edildi, System.String[]

Katar'da ilk Korona virüsü vakası tespit edildi.


Katar Sağlık Bakanlığı, Katar'da ilk Korona virüsü (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini doğruladı. Enfekte kişinin Katar vatandaşı olduğu açıklandı. Kısa süre önce hükümet tarafından vatandaşlarını İran'dan tahliye etmek üzere gönderilen uçakta bulunan 36 yaşındaki Katar vatandaşı bir kişiye hastalık teşhisi konulduğu ve diğer tahliye edilen kişilerle hastaneye kaldırılarak karantinaya alındığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı enfekte kişinin durumunun stabil olduğunu belirtti. - DOHA

Sağlık Bakanlığı, Katar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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