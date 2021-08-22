Katar'da ilk Şura Meclisi seçimleri 2 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

Katar'da ilk kez yapılacak Şura Meclisi (parlamento) seçimlerinin 2 Ekim'de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şura Meclisi seçimlerinin tarihine ilişkin kararname yayımladı.

Kararnamede, ülkedeki ilk yasama seçimi olacak Şura Meclisi seçim tarihinin 2 Ekim olarak belirlendiği kaydedildi.

Emirlik kararnamesinde ayrıca "İsimleri seçmen listelerinde kayıtlı olan vatandaşlar, belirtilen tarihte Şura Meclisi üyelerinin seçimi için oy kullanmaya davet ediliyor." ifadesine yer verildi.

Katar'da 2003 yılında yapılan anayasa referandumuyla ülkede yasama görevini yerine getiren Şura Meclisi üyelerinin seçimle belirlenmesi kabul edilmişti. Buna göre 45 kişiden oluşan Şura Meclisi üyelerinin 30'unun seçim yapılarak belirlenmesi, geri kalan 15'inin de Emir tarafından atanması kabul edilmişti.