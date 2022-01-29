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Katar'da kadim bir geleneğin yaşatıldığı etkinlik: Şahin Festivali - Son Dakika

Katar'da kadim bir geleneğin yaşatıldığı etkinlik: Şahin Festivali

29.01.2022 12:10
Katar'da kadim bir geleneğin yaşatıldığı etkinlik: Şahin Festivali

Katar'ın başkenti Doha'da, Körfez ülkelerinden 1500'ün üzerinde katılımcıyla düzenlenen geleneksel Şahin ve Avcılık Festivali bu yıl da birbirinden ilginç renkli görüntülere sahne oluyor.

Katar'ın başkenti Doha'da, Körfez ülkelerinden 1500'ün üzerinde katılımcıyla düzenlenen geleneksel Şahin ve Avcılık Festivali bu yıl da birbirinden ilginç renkli görüntülere sahne oluyor.

Gurur, güç, meydan okuma ve rekabetin sembolü olan şahinlere, Körfez Arap ülkelerinde yaşlılar kadar gençlerin de büyük ilgi gösterdiği görülüyor.

Katar'da her yıl ocak ayında gerçekleştirilen bu festival, özellikle Körfez halkı için yılın en önemli etkinliklerinden biri.

Şahinler hünerlerini sergiliyor

Ülkenin kültüründe önemli bir yere sahip olan şahinler, festival kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda hünerlerini sergiliyor.

Şahin sahipleri kendi hayvanlarının birinci olması için mücadele ederken, seyirciler de kendileri için oluşturulan tribünlerden yarışmaları büyük bir ilgi ve heyecanla takip ediyor.

Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Cev'an bin Hamad Al Sani'nin himayesinde düzenlenen festival, bu yıl El-Kannas Derneği tarafından organize ediliyor.

Körfez ülkelerinde bir tutku: Şahinler

Katar kültüründe önemli bir yere sahip olan şahin yetiştiriciliği, ülkede bir meslek veya hobi olarak önemini koruyor. Körfez ülkelerinde ve özelikle de Katar'da "milli simge" haline gelen şahin ve doğanlar, sadece festivallerde değil birçok etkinlikte yerlerini alıyor.

Katar'ın yanı sıra Körfez ülkelerinden büyük bir takipçi kitlesine sahip bu festivalle de bölgenin önemli bir mirasının korunması ve yeni nesillere ulaştırılması amaçlanıyor.

Festival kapsamında farklı kategorilerde yarışmalar düzenleniyor. Katılımcılar festivalde hem keyifli vakit geçirirken hem de para kazanıyor.

"Festival, atalarımızın mirasını yaşatmak için bir fırsat"

Festivali organize eden El-Kannas Derneği Başkanı Ali bin Hatim el-Mahşadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival hazırlıklarının bu sene geçmiş yıllara göre daha uzun sürdüğünü söyledi.

Mahşadi, "Katar Şahin ve Avcılık Festivali, atalarımızın mirasını yaşatmak için büyük bir fırsat." dedi.

Ocak ayının başında başlayan festivalin bugün günü sona ereceğini söyleyen Mahşadi, kazananlara binlerce Katar riyali verileceğini aktardı.

Mahşadi ayrıca geleneklerin yaşatılmasına önem verdiklerine işaret ederek, dernek olarak gençlere şahin yetiştiriciliği, avcılık, binicilik gibi eğitimler verdiklerini sözlerine ekledi.

Katar'da kadim bir geleneğin yaşatıldığı etkinlik: Şahin Festivali
Katar'da kadim bir geleneğin yaşatıldığı etkinlik: Şahin Festivali
Katar'da kadim bir geleneğin yaşatıldığı etkinlik: Şahin Festivali
Katar'da kadim bir geleneğin yaşatıldığı etkinlik: Şahin Festivali

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Festival, Körfez, Katar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar'da kadim bir geleneğin yaşatıldığı etkinlik: Şahin Festivali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar'da kadim bir geleneğin yaşatıldığı etkinlik: Şahin Festivali - Son Dakika
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