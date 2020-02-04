Katar'da bir grup genç, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik farkındalık oluşturmak için değişik bir yöntem geliştirerek "Kahveni Mescid-i Aksa'daymış gibi iç" isimli bir kampanya başlattı.

Müslüman ve Arap gençlere Filistin meselesini tanıtmak ve kutsal kent Kudüs'ün tabii ve manevi güzelliklerini ortaya çıkarmak için başlatılan kampanyaya Katar'daki bazı tanınmış kafeler destek verdi.

Müşteriler söz konusu kafelerde Kudüs'le ilgili müzikler eşliğinde, üzerinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dair resimlerin yanı sıra Arapça ve İngilizce yazıların da yer aldığı bardaklardan kahvelerini yudumlama imkanı buluyor.

Kudüs Gençlik Platformu Kadın Kolları teşkilatı sorumlusu ve kampanyanın organizatörlerinden Emani el-Luh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya katılan kafelerin içecekleri, üzerinde Mescid-i Aksa ile alakalı mesaj içerikli yazıların olduğu plastik bardaklarda sunduğunu söyledi.

Kafelerde ayrıca, kampanyanın amacını anlatan panolar ile Kudüs'ten görüntülerin yer aldığı bir ekranın bulunduğuna dikkati çeken Luh, gençleri Mescid-i Aksa konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"Mescid-i Aksa, İslam ümmetinin akidesidir"

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın taşıdığı değer ve ehemmiyeti sonraki nesillere anlatma gereğinden hareketle bu kampanyayı başlattıklarını belirten Luh, "Mescid-i Aksa sırf bir Filistin meselesi değil, bütün İslam aleminin akidesidir." dedi.

Kampanyayla gençlere ulaşmaya çalıştıklarını, bu nedenle yeni ve modern üsluplar geliştirdiklerini vurgulayan Luh, bardaklar üzerine "Peygamberin miracı, yeryüzünden gökyüzüne", "O, ilk hikaye ve ilk kıble", "Onu seviyorsan bil ki bir gün oraya gireceksin ve bunun için bugün çalış", "Aksa inançtır", "Aksa'ya aitiz ve oraya döneceğiz" ve "Görüyor musun kahveyi senin topraklarında içiyorum? Ne düşman ne de işgalci buna mani oluyor" şeklinde yazılar yazdıklarını aktardı.

Sosyal medyada fotoğraflar paylaşılıyor

Mescid-i Aksa'nın taşıdığı değere ilişkin yazıların olduğu 6 farklı bardak tasarladıklarını belirten Luh, bu bardakların ülke genelinde 23 kafeye dağıtıldığını, müşterilerden gelen sipariş üzerine hazırlanan her kahve bardağının fotoğrafının çekilerek sosyal paylaşım platformlarında paylaşıldığını kaydetti.

Kampanyaya farklı bir hava katmak için Mescid-i Aksa'da çekilen bir videonun da tüm kafelerde gösterildiğini ifade eden Luh, kampanyanın 23 Ocak'ta başladığını ve tasarlanan bardaklar bitinceye kadar da devam edeceğini dile getirdi.

Luh, halkın kampanyaya yoğun ilgi göstermesi üzerine yaklaşık 10 bin adet yeni bardak sipariş ettiklerini, talep olması durumunda bunların da başka kafelere dağıtılacağını sözlerine ekledi.