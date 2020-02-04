Katar'da "Kahveni Mescid-i Aksa'daymış gibi iç" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar'da 'Kahveni Mescid-i Aksa'daymış gibi iç' kampanyası - Son Dakika

Katar'da "Kahveni Mescid-i Aksa'daymış gibi iç" kampanyası

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kampanyaya destek veren bir kafede kahvelerin hazırlanması Kahvelerin, üzerinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dair resimlerin ve yazıların bulunduğu bardaklara doldurulması Kahvelerin Kudüs'le ilgili müzikler eşliğinde müşterilere servis edilmesi Kampanyanın amacını anlatan panolar...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kampanyaya destek veren bir kafede kahvelerin hazırlanması

Kahvelerin, üzerinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dair resimlerin ve yazıların bulunduğu bardaklara doldurulması

Kahvelerin Kudüs'le ilgili müzikler eşliğinde müşterilere servis edilmesi

Kampanyanın amacını anlatan panolar ile Kudüs'ten görüntülerin yer aldığı bir ekran

Katar'da bir grup genç, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik farkındalık oluşturmak için değişik bir yöntem geliştirerek "Kahveni Mescid-i Aksa'daymış gibi iç" isimli bir kampanya başlattı.

Müslüman ve Arap gençlere Filistin meselesini tanıtmak ve kutsal kent Kudüs'ün tabii ve manevi güzelliklerini ortaya çıkarmak için başlatılan kampanyaya Katar'daki bazı tanınmış kafeler destek verdi.

Müşteriler söz konusu kafelerde Kudüs'le ilgili müzikler eşliğinde, üzerinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dair resimlerin yanı sıra Arapça ve İngilizce yazıların da yer aldığı bardaklardan kahvelerini yudumlama imkanı buluyor.

Kudüs Gençlik Platformu Kadın Kolları teşkilatı sorumlusu ve kampanyanın organizatörlerinden Emani el-Luh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya katılan kafelerin içecekleri, üzerinde Mescid-i Aksa ile alakalı mesaj içerikli yazıların olduğu plastik bardaklarda sunduğunu söyledi.

Kafelerde ayrıca, kampanyanın amacını anlatan panolar ile Kudüs'ten görüntülerin yer aldığı bir ekranın bulunduğuna dikkati çeken Luh, gençleri Mescid-i Aksa konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Katar'da Kahveni Mescid-i Aksa'daymış gibi iç kampanyası

Katar, Kudüs, Genç, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evinin balkonuna çıkan genç kız, sürpriz evlilik teklifiyle neye uğradığını şaşırdı
Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü Son Dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:37:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar'da "Kahveni Mescid-i Aksa'daymış gibi iç" kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]