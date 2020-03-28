Katar'da korona virüse bağlı ilk ölüm - Son Dakika

Katar'da korona virüse bağlı ilk ölüm
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Katar, korona virüse bağlı ilk ölümü duyurdu.
Katar, korona virüse bağlı ilk ölümü duyurdu.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Katar Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada Bangladeş uyruklu bir kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini açıklarken, hastanın kronik rahatsızlığı olduğunu ifade etti.
Katar'da toplam korona virüs vakası 590'a ulaşırken, ilk ölüm bugün gerçekleşti. - DOHA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:11 Kaynak: İHA
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