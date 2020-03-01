Katar'da korona virüsü vaka sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Katar'da tespit edilen 2 yeni vakayla, ülkedeki korona virüsü vaka sayısı 3'e yükseldi.

Katar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 2 kişide daha korona virüsü (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada "Yeni vakalarla beraber, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 3'e yükseldi" ifadeleri kullanıldı. Yeni vakaların ikisinin de Katarlı olduğu ve 27 Şubat'ta İran'dan tahliye edilen yolculardan olduğu açıklanırken, hastaların yüksek standartlarda tedavi edilmek üzere karantina altına alındığı bildirildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü vaka sayısı dünya genelinde 87 bin 600'ün üzerindeyken, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 2 bin 900'ün üzerinde kaydedildi.

(İHA)